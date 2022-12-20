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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:11

Рейтинг по уровню зарплат в административных центрах СФО возглавил Иркутск

Специалисты проанализировали социально-экономическую ситуацию в городах
Дарья БОЛЕСОВА
Зарплаты увеличились более чем на 16%

Зарплаты увеличились более чем на 16%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутск стал лидером по уровню зарплат среди административных центров регионов Сибирского федерального округа. Эксперты оценили социально-экономическое положение городов в 2022 году и сравнили с показателями прошлого года. Об этом сообщает администрация города.

- Столица Приангарья занимает первое место по размеру среднемесячной заработной платы работников средних и крупных предприятий, опередив Красноярск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Абакан и другие города Сибири. При этом уровень регистрируемой безработицы один из самых низких в СФО: он снизился в 1,3 раза и сейчас муниципалитет удерживает 3 место, - рассказали в мэрии.

Уровень зарплат поднялся на 16,4% по сравнению с показателями 2021 года. Отметим, в Иркутской области также решили индексировать зарплаты бюджетников в 2023 году: теперь она будет расти при подорожании продуктов и услуг.

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