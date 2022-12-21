Фотоловушки на ликвидированных стихийных свалках установят в лесах Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

75 фотоловушек появится в лесах Приангарья на местах бывших стихийных свалок. Решение об установке средств слежения было принято для отпугивание и ловли нарушителей, желающих вновь засорить земли лесного фонда. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Фотоловушки в режиме онлайн будут фиксировать нарушителей и их транспорт. Это позволит привлекать виновников к административной ответственности. Отслеживание и передача записей с фотоловушек будет производиться лесничествами, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

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