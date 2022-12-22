Более 200 исков о запрещенной информации в Сети подали в суд в Иркутской области

Более 200 исков о запрещенной информации в Сети подал Роспотребнадзор в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 200 исков о запрещенной информации в Сети подали в суд представители Роспотребнадзора по Иркутской области с начала 2022 года. 187 публикаций из них содержали рекламу о незаконной продаже никотинсодержащей продукции. Удовлетворено - 150. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- По факту выявления интернет - ресурсов, на которых размещена информация о возможности приобретения поддельных сертификатов вакцинации против COVID-19 в суд подано 25 исков, из них 24 удовлетворено, одно назначено судом к рассмотрению, - отметили в Роспотребнадзоре.

Также были заблокированы два сайта, торговавших закисью азота. Остальные интернет-порталы, нарушившие закон, по решению суда, были удалены.

Напомним, иркутские синоптики рассказали, позволит ли погода в столице Приангарья на январь 2023 года почаще выбираться на свежий воздух. По предварительному прогнозу, нас ждет температура ниже обычной на 1-2 градуса. Аномалий не ожидается, считают специалисты.