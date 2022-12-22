Торговая сеть «Слата» изучила кулинарные предпочтения покупателей в Иркутске

Отделы с готовой едой собственного приготовления в супермаркетах «Слата» всегда пользуются популярностью у покупателей. Компания развивает это направление уже 13 лет, реализуя в среднем по 400 тонн продукции в месяц. И, конечно, в самое ближайшее время не обойдется без приятных сюрпризов для покупателей.

Пандемия внесла свои коррективы в производство. Например, готовые блюда требовалось продавать только в индивидуальной упаковке. Нынешняя экономическая ситуация показала, что вместо ресторанов люди все чаще предпочитают купить домой вкусную и уже готовую еду.

- Многие сейчас экономят на кафе и ресторанах, заменой которым является готовая еда. Готовой кулинарией частично замещается доставка еды из ресторанов. Мы видим высокий потенциал в развитии и ответы на потребности. Интерес к доступному фастфуду способствует росту предложений от нашей сети, - отмечает директор собственного производства ТС «Слата» Олег Амелин.

С начала 2022 года в супермаркетах «Слата» продали 400 тысяч штук готовой продукции. Чаще всего выбирают блинчики с начинкой и без, гамбургеры. Не менее популярны курица-гиль и салаты оливье и сельдь под шубой.

- У части ассортимента мы изменили состав и вкус продукта, улучшили упаковку и дизайн. В результате получили рост продаж почти в два раза. Особенно среди студентов. Наиболее востребованы сэндвичи, гамбургеры, пицца, хот-дог и кебаб, - добавил Олег Амелин.

Из новинок обязательно стоить попробовать модные нынче бенто-тортики («бэнто» - японский термин для однопорционной упакованной еды). И, конечно, незаменимая классика: свежий хлеб, супы и напитки, полуфабрикаты из мяса и птицы. Главное - неизменным остаются качество и доступные цены.

К Новому году «Слата» предлагает спасение для хозяек: новогодний стол на заказ! Блюда можно подробно изучить по ссылке Приготовим любое блюдо на заказ (slata.ru).

- Мы разработали меню, а заказ можно сделать по телефону или в любом магазине «Слата» и не тратить время на многочасовую подготовку к встрече гостей - рассказала об услуге главный технолог ТС «Слата» Марина Острасть.