Председатель ЗакСобрания исполнил новогоднюю мечту школьника из Черемховского района. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников стал участником Всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнил мечту школьника из деревни Жмурова Черемховского района Ромы Звягинцева, который очень любит заниматься выжиганием по дереву. Родители мальчика в его увлечении поддерживают. Они купили ему специальный прибор, но тот быстро сломался.

- Тогда Роман решил написать в оргкомитет «Елки желаний». Спикер областного парламента подарил школьнику современный прибор и набор досок для выжигания. Александр Ведерников опробовал прибор вместе с Романом, рассказал, что сам занимался выжиганием в детстве и пожелал успехов в этом ремесле, - рассказали в пресс-службе областного ЗС.

Стать мечтателями могут дети и пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. А примерить на себя роль Деда Мороза может любой желающий.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала историю 53-летнего Владимира Шмелева из Шелехова. Отец-одиночка однажды переоделся в зимнего волшебника ради сына и с тех пор 12 лет дарит сказку малышне. Без Деда Дубака в детском саду «Колосок» не обходится ни одна праздничная елка.