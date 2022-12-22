Памятник первой учительнице «утеплили» в Иркутске: на нем появились шапки Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Памятник первой учительнице на Нижней Набережной в Иркутске «одели» в соответствии со временем года. На плечах у учительницы теперь голубая шаль. Детям «выдали» головные уборы: синего, красного, белого и черного цветов. Некоторым ученикам достались даже шарфы.

«Приодела» памятник мэрия Иркутска. В администрацию поступали пожелания от иркутян с такой просьбой.

- Шапок хватило всем! Ждем от вас пожеланий, кого «утеплить» следующим, - пояснили в соцсети «ВКонтакте» представители администрации.

Напомним, что памятник первой учительнице в Иркутске был установлен в 2016 году. Он находится напротив Педагогического института. Скульптуру выполнили по эскизу, согласно которому первую учительницу окружают ученики младших классов. Дети при этом одеты в советскую школьную форму.