Коммунальную аварию на улице Аэрофлотской в Иркутске устранили утром 23 декабря. Фото: "Иркутскэнергосбыт"

Пять бригад и вся необходимая спецтехника работали над устранением коммунальной аварии на улице Аэрофлотская в ночь на 23 декабря. Из-за дефекта на обратном трубопроводе тепловой сети без отопления оставались жители 44 домов. На поверхность вышла горячая вода, из-за чего на улице образовалось облако пара. Позже специалистам удалось сократить количество зданий, попавших в зону отключения тепла, до 17. Об этом сообщают в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта".

- Место выхода воды на поверхность огорожено, чтобы избежать несчастных случаев и ДТП. Для устранения наледи на проезжей части направлена спецтехника МУП "Автодор", - отметили в компании.

Напомним, накануне вечером, 22 декабря, прокуратура Иркутска начала проверку после прорыва трубы в Октябрьском округе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос полного восстановления теплоснабжения находится на контроле ведомства. Стоит отметить, что за последний месяц произошло минимум три аварии на теплосетях в разных населенных пунктах региона: в поселке Артемовский, Братске, Слюдянке.