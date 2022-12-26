Часть жителей Иркутской области дважды получит пенсию в преддверии Нового года 2023 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новый год 2023 уже стоит на пороге. Остались считанные дни до главного зимнего праздника. Сибиряков спешат предупредить - из-за продолжительных выходных сдвинутся сроки получения выплат и пенсий. Средства за январь досрочно начислят 30 декабря. Также в этот день материальную поддержку, назначенную за последний месяц года, получат семьи с детьми. Об этом сообщают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области.

- В этот же день через отделения почтовой связи пенсию получат жители территорий, где действует режим ЧС (в результате паводка) – Куйтунский, Тулунский, Черемховский, Нижнеудинский, Чунский, Зиминский и Тайшетский районы, - отмечают в ведомстве.

Важно! Доставлять пенсию на дом будут традиционно с 3 по 22 января 2023 года. При этом стоит ждать повышенную сумму - с учетом индексации на 4,8%.

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 декабря, на Приангарье обрушатся сильные морозы. Вплоть до - 32 градусов в столице региона. По предварительной информации синоптиков, такая погода продержится до 1 января 2023 года. Однако радоваться не стоит. Во время каникул термометр может показать рекордно низкие отметки.

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По вопросам доставки пенсии и иных социальных выплат за январь 2023 года граждане могут обращаться по телефону Единого контакт-центра 8 (800) 600-00-00 и региональной горячей линии 8 (800) 600-01-48.