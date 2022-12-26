8-летняя девочка и ее бабушка погибли из-за электроподогревателя пола в Иркутской области

8-летняя внучка и ее бабушка погибли из-за электроподогревателя пола в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

8-летний ребенок и 69-летняя женщина погибли на пожаре в Усть-Илимском районе. Воскресным утром, 25 декабря, на телефон спасения поступил звонок. Очевидцы сообщили, что в поселке Железнодорожном горит дом. Пятеро жильцов уцелевшей квартиры смогли выбраться самостоятельно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни. Погибшими оказались хозяйка квартиры и ее внучка, - рассказали в ведомстве.

Как выяснили дознаватели МЧС, огонь начал распространяться в центре одной из комнат. Ленточный электроподогреватель пола был постоянно включен в сеть и работал в аварийном режиме. Жильцы умерли во сне от отравления угарным газом.

Напомним, 46 дорожных аварий зарегистрировано за неделю в Приангарье, с 19 по 25 декабря. В них погибли 4 человека. Также 54 пассажира и водителя получили различные травмы. Рейтинг причин аварий возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения - 8; нарушение правил проезда пешеходного перехода - 8; выезд на полосу встречного движения - 7.