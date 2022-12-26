Больше 1000 жителей Иркутской области заразились коронавирусом за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье продолжается борьба с распространением новой коронавирусной инфекции. Так, за минувшую неделю, с 19 по 26 декабря, в регионе было выявлено 1007 новых случаев инфицирования. За все время - 357 150 случаев. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

- За это время было госпитализировано 155 зараженных, что на 38 человек меньше, чем неделю назад, - отмечают в оперштабе. - Выздоровело с начала пандемии 351 946 жителей региона, 1 175 из них - за последние 7 дней.

При этом были зафиксированы и летальные исходы. Так коварная болезнь унесла 5 жизней.

Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 911 (+4) человек.