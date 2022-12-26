Встреча с матерями и женами мобилизованных прошла в Ленинском округе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Иркутска провел встречу с женами и матерями участников СВО из Ленинского округа. Женщины могли задать градоначальнику интересующие их вопросы. Также присутствовали специалисты военной прокуратуры, банка и правительства региона. Ранее такие же мероприятия проходили в Октябрьском и Правобережном округах. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Особое внимание уделяем детям бойцов, - отметил мэр. - С 1 декабря школьники, которые учатся в 5-11 классах, питаются бесплатно. В четверг совместно с депутатами Думы Иркутска приняли решение об освобождении семей участников СВО от платы за посещение детских садов. С 1 января 2023 года ребятишки военнослужащих смогут бесплатно ездить в муниципальном транспорте. Городские спортивные учреждения и частные клубы предоставляют занятия на льготной основе. Проводим елки для детей, где дарим сладкие подарки.

Напомним, сибиряков спешат предупредить - из-за продолжительных выходных сдвинутся сроки получения выплат и пенсий. Средства за январь досрочно начислят 30 декабря. Также в этот день материальную поддержку, назначенную за последний месяц года, получат семьи с детьми. Через отделения почтовой связи пенсию получат жители территорий, где действует режим ЧС (в результате паводка). Доставлять пенсию на дом будут традиционно с 3 по 22 января 2023 года.

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Сотрудники администрации Иркутска готовы консультировать родственников мобилизованных и военнослужащих-участников СВО по следующим телефонам:

Ленинский округ – 52-02-18 и 52-02-22,

Октябрьский округ – 52-02-44 и 52-02-47,

Свердловский округ – 52-03-64 и 52-04-78,

Правобережный округ – 52-04-01 и 52-03-92.

По вопросам здравоохранения и социальной направленности можно звонить по телефонам - 52-02-34 и 52-01-91.

Для адресной отработки всех возможных вопросов создан Telegram-чат «Помощь семьям мобилизованных иркутян».