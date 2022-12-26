Проект кольцевого бульвара в Зиме стал победителем конкурса комфортной городской среды Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Город Зима стал одним из победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году. При этом от Приангарья заявки на участие подавали все территории. Этот конкурс - дополнительный, его провели по поручению Президента России Владимира Путина, сообщает в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Проект, который выиграл в конкурсе, предполагает создание центрального городского кольцевого бульвара «Теплая Зима», - рассказал глава региона. - Он соединит две основные оси по улицам Ленина и Тургенева с единственным пешеходным виадуком через железнодорожные пути.

К воплощению проекта в жизнь приступят в следующем году.

Напомним, Новый год 2023 уже стоит на пороге. Из-за долгих выходных сдвинутся сроки начисления социальных выплат и пенсий. Средства за январь досрочно поступят на счета 30 декабря. В этот же день через отделения почтовой связи пенсию получат жители территорий, где действует режим ЧС в результате паводка. Что касается доставки средств, она будет осуществляться по графику, с 3 по 22 января