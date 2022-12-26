Одну школу и два детсада закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа в Иркутской области

В регионе ОРВИ болеют десятки тысяч людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области на карантин закрыли несколько образовательных учреждений - одну школу и два детских сада. Также частично приостановили учебную деятельность в 18 школах и 20 детсадах. Причиной тому стало распространение ОРВИ и гриппа, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- За прошедшую неделю зарегистрировано 35564 случая ОРВИ среди жителей области, из них детей – 23541. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у 356 человек, - рассказали в ведомстве.

Сейчас показатель заболеваемости выше на 21,7% эпидемиологического порога. Поэтому главный санитарный врач подписал постановление о введении ограничительных мер для остановки распространения сезонных заболеваний. Среди них - рекомендованная отмена детских утренников.

Также в регионе возвращают масочный режим - маски нужно носить в социальных учреждениях, больницах и поликлиниках.