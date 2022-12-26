Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 12:06

Одну школу и два детсада закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа в Иркутской области

В регионе решили ввести ограничения
Дарья БОЛЕСОВА
В регионе ОРВИ болеют десятки тысяч людей

В регионе ОРВИ болеют десятки тысяч людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области на карантин закрыли несколько образовательных учреждений - одну школу и два детских сада. Также частично приостановили учебную деятельность в 18 школах и 20 детсадах. Причиной тому стало распространение ОРВИ и гриппа, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- За прошедшую неделю зарегистрировано 35564 случая ОРВИ среди жителей области, из них детей – 23541. Лабораторно подтверждён диагноз гриппа у 356 человек, - рассказали в ведомстве.

Сейчас показатель заболеваемости выше на 21,7% эпидемиологического порога. Поэтому главный санитарный врач подписал постановление о введении ограничительных мер для остановки распространения сезонных заболеваний. Среди них - рекомендованная отмена детских утренников.

Также в регионе возвращают масочный режим - маски нужно носить в социальных учреждениях, больницах и поликлиниках.