Военный из Куйтунского района Андрей Грачев героически погиб в зоне СВО. Фото: Администрация Куйтунского района

Об очередной невосполнимой потере в ходе специальной военной операции на Украине стало известно на прошедшей неделе. Оборвалась жизнь нашего земляка Андрея Александровича Грачева. Он родился и вырос в селе Чеботариха. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Куйтунского района.

- Одноклассники, педагоги, друзья знали Андрея, как доброго, отзывчивого, честного человека, хорошего друга, всегда готового прийти на помощь, - говорится в сообщении администрации. - Андрей принимал активное участие в спортивных соревнованиях, школьных мероприятиях, умел отстаивать свою точку зрения. Среди односельчан пользовался уважением за веселый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, был опорой для родителей, трепетно относился к брату и сестрам.

30-летний Андрей Грачев исполнил долг военнослужащего и стал одним из защитников Отечества, который навсегда останется в памяти земляков как пример верности Родине и присяге.

Напомним, в Иркутске прошел ряд встреч мэра Руслана Болотова с женами и матерями участников СВО. Так, в минувшие выходные градоначальник навестил жительниц Ленинского округа. Женщины могли задать интересующие их вопросы. Также присутствовали специалисты военной прокуратуры, банка и правительства региона. Ранее подобные мероприятия проходили в Октябрьском и Правобережном округах.

ЗАПИШИТЕ НОМЕРОК

Сотрудники администрации Иркутска готовы консультировать родственников мобилизованных и военнослужащих-участников СВО по следующим телефонам:

Ленинский округ – 52-02-18 и 52-02-22,

Октябрьский округ – 52-02-44 и 52-02-47,

Свердловский округ – 52-03-64 и 52-04-78,

Правобережный округ – 52-04-01 и 52-03-92.

По вопросам здравоохранения и социальной направленности можно звонить по телефонам - 52-02-34 и 52-01-91.

Для адресной отработки всех возможных вопросов создан Telegram-чат «Помощь семьям мобилизованных иркутян».