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НовостиОбщество28 декабря 2022 3:57

75% первокурсников будут приняты в медколледжи Иркутской области по целевому набору

Эта мера поможет решить проблему нехватки кадров в медучреждениях
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
75% первокурсников будут приняты в медколледжи Иркутской области по целевому набору. Фото: Минздрав Иркутской области

75% первокурсников будут приняты в медколледжи Иркутской области по целевому набору. Фото: Минздрав Иркутской области

В Приангарье впервые установлена квота целевого приема для поступления в медицинские колледжи. 75% первокурсников в 2023 году будут зачислены по целевому набору. Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

- Установка целевого приема поможет закрепить молодых специалистов за определенными медицинскими организациями. Там они должны будут отработать три года. Это одна из мер, с помощью которых решается проблема нехватки кадров в медучреждениях, - рассказал Алексей Шелехов.

На привлечение в районы области медицинских кадров направлены также программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Напомним, число заболевших гриппом и ОРВИ каждую неделю увеличивается в два раза в Иркутской области. У всех пациентов берут анализы - нередко подтверждается Н1N1, более известный как свиной грипп. Эксперты связывают это с тем, что из-за COVID-19 люди меньше встречались с этой заразой, поэтому коллективный иммунитет к ней вырабатывался реже. Во многих регионах России начали вводить ограничения, и Приангарье - не исключение.