На 300 тыс рублей оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства ФАПа под Братском Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 300 тысяч рублей оштрафован подрядчик, сорвавший сроки строительства фельдшерско-акушерского пункта в Братском районе. Договор на возведение здания в деревне Куватка стоимостью более 7 миллионов рублей был заключен с компанией в этом году. Из-за нарушений условий контракта стороной исполнителя сдать объект в эксплуатацию вовремя не удалось. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура внесла представление и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательства, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика), - рассказали в ведомстве.

После прокурорского вмешательства строительные работы завершены и приняты заказчиком.

Напомним, сесть за решетку пожизненно может 67-летний житель села Заречное, что в Забайкалье. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Все произошло 15 марта. Мужчина вместе со своим 61-летним приятелем устроил застолье, не обошлось без горячительных напитков. Слово за слово, и между ними вспыхнула ссора. В ход пошел нож. Одним ударом забайкалец убил собутыльника. А самое страшное, что это увидел 8-летний сын зарезанного.