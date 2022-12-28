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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:23

На 300 тыс рублей оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства ФАПа под Братском

После прокурорского вмешательства строительные работы завершены
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
На 300 тыс рублей оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства ФАПа под Братском

На 300 тыс рублей оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства ФАПа под Братском

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 300 тысяч рублей оштрафован подрядчик, сорвавший сроки строительства фельдшерско-акушерского пункта в Братском районе. Договор на возведение здания в деревне Куватка стоимостью более 7 миллионов рублей был заключен с компанией в этом году. Из-за нарушений условий контракта стороной исполнителя сдать объект в эксплуатацию вовремя не удалось. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- На этом основании прокуратура внесла представление и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательства, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика), - рассказали в ведомстве.

После прокурорского вмешательства строительные работы завершены и приняты заказчиком.

Напомним, сесть за решетку пожизненно может 67-летний житель села Заречное, что в Забайкалье. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Все произошло 15 марта. Мужчина вместе со своим 61-летним приятелем устроил застолье, не обошлось без горячительных напитков. Слово за слово, и между ними вспыхнула ссора. В ход пошел нож. Одним ударом забайкалец убил собутыльника. А самое страшное, что это увидел 8-летний сын зарезанного.