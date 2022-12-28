Мечту мальчика из Свирска исполнил спикер ЗакСобрания перед Новым годом Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Девятилетний Дима Прохоров из Свирска всегда хотел увидеть своими глазами кабину машиниста поезда, так как давно интересуется железной дорогой. Мальчик всю жизнь страдает проблемами со слухом и речью, но это не мешает ему радоваться жизни и познавать мир. В преддверии Нового года мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний» решил исполнить спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Воплотить идею помогли в Восточно-Сибирской железной дороге ОАО «РЖД». Мальчик побывал в эксплуатационном локомотивном депо Иркутск-Сортировочный. Дима вместе с мамой и председателем областного парламента поднялся в кабину машиниста, - рассказали в ЗС региона. - Машинист-инструктор Кирилл Кармышев, который тоже с детства мечтал работать с поездами, рассказал об устройстве локомотива и разрешил дать несколько гудков, включить часть приборов.

Александр Ведерников вручил Диме и его маме новогодние подарки и поздравил с наступающим праздником.

Напомним, школьники Иркутской области могут поучаствовать в акции «Российский детский Дед Мороз». Волонтеры будут дарить праздничное настроение тем, кто будет работать в новогоднюю ночь и каникулы. Ребята нарисуют открытки, свяжут шапки или приготовят любой сюрприз на выбор. Также возможно записать видеопоздравление и опубликовать в Сети с хештегами #РусскийДетскийДедМороз #РДДМ #ДвижениеПервых #РДДМ38.