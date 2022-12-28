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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:38

Мечту мальчика из Свирска исполнил спикер ЗакСобрания перед Новым годом

Дима Прохоров всегда хотел увидеть своими глазами кабину машиниста поезда
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мечту мальчика из Свирска исполнил спикер ЗакСобрания перед Новым годом

Мечту мальчика из Свирска исполнил спикер ЗакСобрания перед Новым годом

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Девятилетний Дима Прохоров из Свирска всегда хотел увидеть своими глазами кабину машиниста поезда, так как давно интересуется железной дорогой. Мальчик всю жизнь страдает проблемами со слухом и речью, но это не мешает ему радоваться жизни и познавать мир. В преддверии Нового года мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний» решил исполнить спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

- Воплотить идею помогли в Восточно-Сибирской железной дороге ОАО «РЖД». Мальчик побывал в эксплуатационном локомотивном депо Иркутск-Сортировочный. Дима вместе с мамой и председателем областного парламента поднялся в кабину машиниста, - рассказали в ЗС региона. - Машинист-инструктор Кирилл Кармышев, который тоже с детства мечтал работать с поездами, рассказал об устройстве локомотива и разрешил дать несколько гудков, включить часть приборов.

Александр Ведерников вручил Диме и его маме новогодние подарки и поздравил с наступающим праздником.

Напомним, школьники Иркутской области могут поучаствовать в акции «Российский детский Дед Мороз». Волонтеры будут дарить праздничное настроение тем, кто будет работать в новогоднюю ночь и каникулы. Ребята нарисуют открытки, свяжут шапки или приготовят любой сюрприз на выбор. Также возможно записать видеопоздравление и опубликовать в Сети с хештегами #РусскийДетскийДедМороз #РДДМ #ДвижениеПервых #РДДМ38.