Прокуратура контролирует установление причин пожара в Маркова, где погибли трое детей Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура взялась за дело с трагическим пожаром, произошедшим этим утром в поселке Маркова Иркутского района. Загорелся жилой дом. Из пламени удалось выбраться лишь женщине с ребенком, остальные трое детей погибли. Организована проверка. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- На место выехал заместитель прокурора Иркутской области Пирва Г.А., прокурор Иркутского района Кончилова И.М. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере соблюдения требований пожарной безопасности и защиты прав детей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар удалось потушить в 8:27. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Сейчас дознавателям МЧС предстоит установить причину случившегося.