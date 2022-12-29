Многодетные семьи Иркутской области могут получить микроавтобус Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Многодетные семьи Приангарья, имеющие 8 и более ребятишек до 18 лет (на 1 апреля 2023 года) могут подать заявки на участие в конкурсе по предоставлению микроавтобусов. Это также касается сибиряков, взявших опеку над малышами без родителей, либо прошедших процедуру усыновления.

- Областной конкурс среди многодетных семей проводится в Иркутской области с 2013 года. За это время обладателями новых «Газелей» стала 51 семья», – рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Заявления и документы принимаются до 1 февраля 2023 года. С полным перечнем документов и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства соцразвития или в управлениях соцзащиты по месту жительства.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала об истории 13-летней Алины из Иркутска, оставшейся без родных. Сотрудники МЧС России по Иркутской области решили исполнить ее заветную мечту посетить большой красивый город и зоопарк. Спасатели собрали деньги на билеты в Новосибирск. Там девочка проведет зимние каникулы.