Спецмашину по обслуживанию инженерных систем приобрели в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Газель «Next» закупили в лизинг для парка спецтехники в столице Приангарья. Машина эта необычная. Оборудование, установленное в ней, предназначено для промывки трубопроводов и ливневой канализации под высоким давлением. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ранее приходилось нанимать технику сторонних организаций, – пояснил директор компании Денис Днепровский. - Зачастую мы теряли время, не могли оперативно устранять последствия коммунальных аварий. Новая техника на балансе предприятия будет всегда наготове, мы сможем планировать профилактические мероприятия для качественной подготовки к зиме.

Напомним, многодетные семьи Приангарья, имеющие 8 и более ребятишек до 18 лет (на 1 апреля 2023 года) могут подать заявки на участие в конкурсе по предоставлению микроавтобусов. Об этом сообщили в правительстве региона. Такая мера поддержки действует с 2013 года.