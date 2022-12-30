Усиленный режим работы МЧС ввели на новогодние праздники в Иркутской области

В регионе действует особый противопожарный режим Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

МЧС Иркутской области перевели в усиленный режим работы на период новогодних праздников. Это значит, что сотрудники и спецтехника постоянно будет находиться в повышенной готовности. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

- Это более тысячи человек личного состава, более 550 единиц техники, а также воздушное судно - вертолет Ми-8 МЧС России. В боевую готовность приведены добровольные пожарные формирования населенных пунктов, - объяснили в пресс-службе.

Все это нужно для того, чтобы оперативно отреагировать на сообщения о пожарах и других происшествий, предотвратить гибель людей и обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения населения.

Напомним, в Иркутской области действует особый противопожарный режим до 9 января 2023 года включительно. Жителям региона запрещено использовать салюты вне установленных для запуска площадках.

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