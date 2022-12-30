142 случая заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки медики Иркутской области

Один человек скончался от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

142 жителя Иркутской области получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Врачи выявили и подтвердили симптомы болезни, отправив инфицированных на амбулаторное и стационарное лечения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии заболели 35,7 тысячи человек, выздоровели 35,2 тысячи сибиряков. К сожалению, за день скончался один пациент от коронавируса, еще один человек умер от болезней, которые стали сопутствующими ковиду. Вирус унес жизни 8849 и 916 жителей региона соответственно.

В Иркутской области бушует ОРВИ и свиной грипп: за прошедшую неделю сезонными заболеваниями инфицировались более 35 тысяч человек. Эпидемиологический порог уже превышен. При этом в Приангарье проводили кампанию вакцинации от гриппа, в общей сложности смогли привить половину всего населения региона.

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