Украшения с сэкономленных на салюте денег закупили власти Иркутска для Кировска

Несколько украшений предназначены для городской елки в Кировске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Власти Иркутска выполнили обещание о том, что деньги, выделенные на салют, направят для закупки украшений города Кировска в ЛНР. Посылки уже прибыли в Донбасс, скоро новогодние огни появятся на улицах подшефного города. Об этом сообщает мэр Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале.

- На главной площади города появятся световые инсталляции. И, конечно же, гирляндами и звездой будет украшена елка. Это подарок от всех иркутян. Теперь у кировчан будет настоящий Новый год! - рассказал градоначальник.

Напомним, власти областного центра решили отменить городской новогодний салют еще в ноябре 2022 года. Стимулом послужила инициатива местных жителей и депутатов: они предложили сэкономить деньги на украшениях и мероприятиях, чтобы отправить их жителям Донбасса и участникам специальной военной операции.

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