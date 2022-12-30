Житель Иркутской области погиб в массовом ДТП на Качугском тракте

Полиция начала проверку Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Около полуночи 29 декабря в Иркутском районе произошла смертельная авария: на трассе около Качугского тракта столкнулись три автомобиля. "Тойота Хайлендер" вылетела на встречную полосу и стала первой машиной, которая допустила столкновение с "Хонда Цивик", а после врезалась в "Ниссан Эксперт". Об этом сообщает ГИБДД Иркутской области.

- 37-летний водитель "Хонды" от полученных травм скончался на месте. Проведенная процедура медицинского освидетельствования показала, что мужчина, управлявший кроссовером, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали подробности в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП, чтобы понять степень ответственности каждого из участников аварии. Также в полиции предупредили водителей о сложной ситуации на дороге: асфальт скользкий, а видимость падает из-за снега.

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