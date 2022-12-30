Водитель рейсового автобуса насмерть сбил пожилую женщину в Нижнеудинском районе

Полиция начала проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одно смертельное ДТП произошло в Иркутской области, на этот раз ранним утром 30 декабря. Около поселка Атагай в Нижнеудинском районе рейсовый автобус сбил 74-летнюю сибирячку. Женщина пересекала дорогу в тот момент, когда тяжелая машина наехала на нее. Об этом сообщает МВД Иркутской области.

- В результате происшествия женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм. На момент ДТП в салоне автобуса находилось два пассажира и водитель, которые травм не получили, - рассказали в ведомстве.

Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой станет ясна степень ответственности водителя в произошедшей трагедии.

Ранее "КП-Иркутск" писала о другой смертельной аварии, при которой столкнулись три легковушки. Один из водителей оказался пьян.