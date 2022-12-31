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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 9:48

Аварийное отключение света произошло в Ленинском округе Иркутска 31 декабря

Часть домов на 16 улицах оказались обесточены
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске 31 декабря. Фото: Иркутскэнергосбыт

Отключение света в Иркутске 31 декабря. Фото: Иркутскэнергосбыт

В Иркутске 31 декабря, как назло, произошло отключение света. Причиной стала авария в электросетях, на место происшествия уже отправили бригаду рабочих. Электричество пропало в Ленинском округе города. Об этом сообщает "Иркутскэнергосбыт".

- Под отключение попала часть домов на улицах 10-й Советский, 11-й Советский, 12-й Советский, 13-й Советский, 16-й Советский, 17-й Советский, 3-й Западный, 4-й Западный, 9-й Советский, Баумана, Владимирского, Павла Красильникова, Рабоче-крестьянская, Розы Люксембург, Севастопольская, Ярославского, - рассказали в компании.

Полностью восстановить подачу света должны до 20:00 по местному времени. Однако, обычно свет появляется раньше.