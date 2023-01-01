Пьяный водитель на BMW въехал в остановку в Тайшете, погиб 35-летний пассажир Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедия произошла утром 1 января в Тайшете. По предварительной информации полиции, серьезное ДТП произошло около 8 утра на улице Кирова. 34-летний мужчина за рулем автомобиля марки BMW не справился с управлением из-за небезопасной скорости и въехал в остановку, после чего в забор частного дома. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- От подученных в результате аварии травм 35-летний пассажир скончался на месте, второй 27-летний пассажир госпитализирован, - отметили в ведомстве.

Как позже выяснили инспекторы ГИБДД, виновник аварии был пьян и вообще не имел права садиться за руль. Мужчину неоднократно наказывали за отказ от медосвидетельствования на наличие спиртного в крови. Правоохранители проводят проверку.