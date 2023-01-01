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НовостиПроисшествия1 января 2023 10:42

Жительница Шелехова перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Сибирячку обманули по "классической" схеме
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Жительница Шелехова перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Жительница Шелехова перевела мошенникам 800 тысяч рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

800 тысяч рублей стоила жительнице Шелехова излишняя доверчивость. Женщина стала очередной жертвой аферистов. По "классической" схеме ей позвонил незнакомец, который представился работником безопасности банка. Он уверил сибирячку в том, что произошла утечка личных данных и на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Затем раздался звонок от якобы полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Второй звонивший в ходе разговора предложил жертве сыграть на опережение. Якобы для выявления группы аферистов девушка оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет», - рассказали в ведомстве.

Только спустя время шелеховчанка пришла в полицию с заявлением о краже крупной суммы.

Напомним, инспекторы ДПС в ночь на 1 января работали в усиленном режиме. За последние 24 часа на дорогах Приангарья поймали 43 пьяных водителя. 9 из них - в областном центре и Иркутском районе.