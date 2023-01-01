Жительница Шелехова перевела мошенникам 800 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

800 тысяч рублей стоила жительнице Шелехова излишняя доверчивость. Женщина стала очередной жертвой аферистов. По "классической" схеме ей позвонил незнакомец, который представился работником безопасности банка. Он уверил сибирячку в том, что произошла утечка личных данных и на ее имя неизвестные пытаются оформить кредит. Затем раздался звонок от якобы полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Второй звонивший в ходе разговора предложил жертве сыграть на опережение. Якобы для выявления группы аферистов девушка оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет», - рассказали в ведомстве.

Только спустя время шелеховчанка пришла в полицию с заявлением о краже крупной суммы.

Напомним, инспекторы ДПС в ночь на 1 января работали в усиленном режиме. За последние 24 часа на дорогах Приангарья поймали 43 пьяных водителя. 9 из них - в областном центре и Иркутском районе.