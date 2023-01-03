Два человека погибли на пожарах в минувшие сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье за минувшие сутки 2 января пожарные потушили 15 пожаров. Горели частные жилые дома, дачи, хозпостройки, автомобиль, также спасатели выезжали на вызов в многоквартирный дом и кафе. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- За минувшие сутки на пожарах погибли два человека, - говорят в региональном МЧС. – Больше травмированных нет. Во время возгораний было эвакуировано 28 сибиряков.

Самой частой причиной появления пламени 2 января стало нарушение эксплуатации печного отопления. Это вызвало 8 пожаров. На втором месте – короткое замыкание и четыре вызова. Также было два поджога и одно неосторожное обращение с огнем при курении.

За ночь 3 января пожарные также принимали сообщения от очевидцев уже семь раз. Горели три жилых дома, один многоквартирный, хозпостройки, автомобиль. К несчастью, минувшей ночью также погиб один человек, еще двух удалось спасти сотрудникам МЧС.

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