46-летняя Альбина Захарова без вести пропала в Новый год в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Новый год, 31 декабря, в Иркутске без вести пропала 46-летняя Альбина Захарова. О том, что женщина ушла из дома по улице Майская и до сих пор не вернулась, полиции рассказал ее сожитель. Он написал заявление о розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- Сыщики выяснили, что разыскиваемая может находиться в районе железнодорожного или автовокзала города Иркутска, - добавили в полиции. - Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные. Была одета: белая вязаная шапка, куртка бежевого цвета, черные джинсы, черные кожаные сапоги.

Всех, кто знает, где может находиться пропавшая Альбина Захарова, просят обратиться в отделение полиции.

Ранее "КП"-Иркутск рассказывала, как в Бурятии искали троих исчезнувших детей. Ребятишки ушли гулять, но домой вечером не вернулись.