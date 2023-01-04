Пилорама сгорела в Иркутском районе в ночь на 4 января из-за перегревшейся печи

Полтора часа потребовалось огнеборцам для полного устранения пожара. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Причиной крупного пожара на территории пилорамы в Иркутском районе в ночь на 4 января стало нарушение эксплуатации печи. Владелец склада целый день топил печку. В итоге она перегрелась и утеплитель вспыхнул. Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило металлический ангар, внутри которого находился пиломатериал и легковой автомобиль, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области. Также огонь мог перейти на соседние деревянные постройки.

- В связи с отсутствием противопожарного водоснабжения, была направлена дополнительная техника, - сообщают спасатели. - Тушение осуществлялось путем подвоза воды от ближайшего источника в 2,5 километрах от места пожара. К тушению привлекались шесть пожарных машин и 23 человека.

Полтора часа потребовалось для полного устранения пожара. К счастью, пострадавших не было. Но огонь уничтожил склад готовой продукции, баню, машину и пиломатериал на общей площади 366 квадратных метров.