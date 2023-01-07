Рождественская ночь в Иркутской области прошла без происшествий

Богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова в регионе прошли без происшествий. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь с 6 на 7 января православные церкви и храмы Иркутской области открыли свои двери для тысяч прихожан. Богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова в регионе прошли без происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Всего в Иркутской области государственными инспекторами по пожарному надзору взято на контроль 125 культовых объектов. Дежурство на них осуществляется силами сотрудников органов государственного пожарного надзора общей численностью 161 человек, - говорится в сообщении ведомства.

Спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности. Накануне, до начала праздников, инспекторы проверили все храмы и церкви на предмет пожарной безопасности. Также сотрудники МЧС проинструктировали служителей церкви о правилах по обеспечению безопасности прихожан.