Коррекционные школы Братска, Усолья-Сибирского, Черемхова получат оборудование в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году четыре коррекционных школы Приангарья получат новое оборудование. Это буду образовательные учреждения в городах Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Оборудование будет приобретено в рамках федерального проекта «Современная школа». За последние четыре года образовательные пространства обновили в 19 коррекционных школах региона. Там создали учебные мастерские, оборудовали кабинеты для диагностики, консультаций и коррекционно-развивающей работы с ребятами. В этом году таких школ станет уже 23. Отмечается, что благодаря проекту в школы не просто поступает оборудование, но, в целом, помещения образовательного учреждения становтяся более комфортными.

Напомним, накануне стало известно, что Иркутская область заняла четвертое место в рейтинге медиаактивности среди субъектов Российской Федерации. Стоит отметить, что Приангарье улучшило показатели и поднялось на четыре пункта.