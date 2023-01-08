43-летний водитель ВАЗа погиб в ДТП в Кяхтинском районе Бурятии. Фото ГУ МВД РФ по Республике Бурятия

Смертельное ДТП произошло накануне в Кяхтинском районе Бурятии. Один человек в этой автоаварии погиб, еще троих, в том числе и 14-летний пассажир, оказались на больничных койках. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия.

- Столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и «Тойоты Камри» произошло около 21 часов 7 января, - говорят в полиции республики. – Мужчина за рулем отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения. В тот момент там ехала иномарка. Произошло ДТП.

Отмечается, что у водителя ВАЗа не было прав на управление транспортом. От полученных травм он скончался. Его пассажир, а также водитель и пассажир из «Тойоты» были госпитализированы.

Напомним, ранее МВД Приангарья сообщало о задержании любительницы пьяной езды в поселке Бохан. 33-летняя женщина села за руль в нетрезвом состоянии, к тому же у нее также не было водительского удостоверения.

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