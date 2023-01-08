Три человека пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе Сибирь в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Две иномарки столкнулись 7 января на трассе Сибирь на подъезде к городу Усолье-Сибирское. По данным полиции, 68-летний водитель машины Toyota Sprinter не выбрал необходимую для погодных условий скорость и не справился с управлением. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Toyota Sprinter вылетела на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Corolla, - говорят в МВД региона.

В данном ДТП пострадали три человека. На больничные койки попали водитель и два пассажира «Тойоты Спринтер».

Полицейские отмечают, что из-за превышения скорости в регионе с начала 2023 года произошло уже десять ДТП. Помощь медиков после этих автоаварий потребовалась 14 сибирякам.

Напомним, накануне вечером смертельное ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии. Там в аварии погиб 43-летний водитель ВАЗ-21099.

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