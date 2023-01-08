Водитель Мазды сбил двух пешеходов в 13 километрах от Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 8 января на 13 километре трассы Иркутск – Большое Голоустное водитель за рулем автомобиля Mazda Bongo сбил двух пешеходов. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе гУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что мужчины 22-х и 33-х лет рано утром шли по проезжей части, - говорят в полиции. – При этом на их одежде не было световозвращающих элементов.

Пешеходы получили травмы, им потребовалась госпитализация. Полицейские проводят проверку. После нее будет дана правовая оценка и водителю, и пешеходам. Стоит отметить, что правила дорожного движения должны соблюдать и те, и другие.

Напомним, ранее в региональном МВД сообщали о ДТП, случившемся на подъезде к городу Усолье-Сибирское. Там, на трассе Сибирь, столкнулись две иномарки. В этой автоаварии пострадало три человека. Инспекторы уже сообщили предварительные причины происшествия.

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