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НовостиНедвижимость9 января 2023 14:42

На участке трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе снято ограничение движения

Все виды автомобилей свободно проезжают по трассе
Валентина БУЙЛОВА
Все желающие могут двигаться по дороге.

Все желающие могут двигаться по дороге.

Фото: Из открытых источников

Снято ограничение на движение по трассе Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- В 22:15 по местному времени сотрудникам ГИБДД было снято ограничения движения на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе, - пояснили в ведомстве.

Ранее сотрудники ГИБДД Приангарья заявили об ограничении дорожного движения на этом участке. Такая мера была принята из-за очень плохих погодных условий. Ограничение установили «с 20 часов 30 минут с 1277 по 1365 км федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

Чтобы расчистить дорогу, были пригнаны 6 комбинированных дорожных машин, 2 трактора и погрузчик. Это позволило оперативно убрать снег и лед. Также дорожное покрытие обрабатывали специальными средствами. Теперь движение осуществляется в штатном режиме.