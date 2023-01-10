50-летний водитель Mazda Demio пострадал при ДТП с большегрузом в Нижнеудинском районе. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

Днем 9 января в Нижнеудинском районе Приангарья произошло крупное ДТП. На 12 километре автодороги Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай, неподалеку от деревни Каксат, столкнулись самосвал Man и легковая машина Mazda Demio. Об этом сообщается на официальной странице Госавтоинспекции Иркутской области в "ВКонтакте".

- 50-летний водитель легковушки с различными травмами доставлен в медицинское учреждение, 28-летний водитель грузового автомобиля не пострадал, - рассказали подробности дорожные полицейские.

Автоинспекторы выясняют, из-за чего произошла авария. Пока причины не называются. А водителей просят быть еще внимательнее на дорогах. Тем более, погода нынче удивляет сибиряков: накануне в Нижнеудинске прошел дождь, федеральную трассу "Сибирь" даже частично перекрывали из-за гололеда в том районе. Сейчас движение открыто.