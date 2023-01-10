Лишенный водительских прав за пьяную езду житель Ангарска устроил погоню с полицейскими Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске 41-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Виш» утроил погоню с полицейскими. Увидев патрульный автомобиль, он увеличил скорость, чем привлек к себе внимание. После не останавливался на требования инспекторов, которые они озвучивали при помощи громкоговорителя. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Удирая от полицейских, мужчина выезжал на полосу встречного движения, пересекал трамвайные пути там, в общем, совершал опасные маневры.

- Задержать лихача удалось на дворовой территории одного из микрорайонов, говорят с МВД региона. - Им оказался 41-летний местный житель, ранее лишенный права управления.

В 2020 году его привлекли к ответственности за пьяную езду. Оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили садиться за руль полтора года. Однако, в 2021 году он снова был пойман нетрезвым за управлением автомобилем. Был судим.

- На этот раз мужчина процедуру медицинского освидетельствования проходить отказался, а инспекторы составили в отношении него ряд административных протоколов, - говорят в полиции. – Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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