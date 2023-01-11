148 единиц спецтехники чистят федеральные трассы Иркутской области от снега. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В Иркутской области продолжают бороться со снегопадом. На федеральные трассы на уборку вышло 148 единиц спецтехники, в том числе 47 КДМ. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- С момента начала снегопада было израсходовано более 1300 тонн противогололедных материалов, - отмечают в учреждении.

В настоящее время движение по федеральным трассам осуществляется в штатном режиме.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Иркутск утром 11 января. Как итог: на улице Байкальской произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в районе дома №190 столкнулись сразу семь автомобилей, среди которых маршрутное такси №10. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.