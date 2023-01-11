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НовостиОбщество11 января 2023 2:56

148 единиц спецтехники чистят федеральные трассы Иркутской области от снега

Израсходовано более 1300 тонн противогололедных материалов
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
148 единиц спецтехники чистят федеральные трассы Иркутской области от снега. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

148 единиц спецтехники чистят федеральные трассы Иркутской области от снега. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

В Иркутской области продолжают бороться со снегопадом. На федеральные трассы на уборку вышло 148 единиц спецтехники, в том числе 47 КДМ. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- С момента начала снегопада было израсходовано более 1300 тонн противогололедных материалов, - отмечают в учреждении.

В настоящее время движение по федеральным трассам осуществляется в штатном режиме.

Напомним, сильный снегопад обрушился на Иркутск утром 11 января. Как итог: на улице Байкальской произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в районе дома №190 столкнулись сразу семь автомобилей, среди которых маршрутное такси №10. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.