Кафе загорелось на улице Софьи Перовской в Иркутске ночью 11 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Этой ночью на улице Софьи Перовской в Иркутске произошел пожар в одном из кафе. В 02:50 о распространении огня сообщили в экстренные службы. По адресу прибыло пять пожарных расчетов. Сначала пламя охватило деревянный пристрой здания, но в любой момент могло перекинуться дальше. Тушение продолжалось около часа. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Спасатели эвакуировали из помещения газовый баллон, - рассказали в ведомстве. - В 4 часа утра пожар был ликвидирован на площади 170 квадратных метров. Поврежден пристрой и кровля кафе.

На месте случившегося работают дознаватели МЧС. Предварительная причина - поджог. Якобы неизвестные пронесли внутрь пристроя открытый источник огня. Эту версию проверяют специалисты.

Напомним, утром 11 января человек пострадал в массовом ДТП на Байкальской. Столкнулись шесть автомобилей и маршрутное такси №10. Движение на указанном участке вскоре было восстановлено. Авария зарегистрирована в кратчайшие сроки.