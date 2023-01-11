Обманувшую 15 человек со всей страны семейную пару осудят в Иркутской области

Семейную пару осудят в Иркутской области за телефонное мошенничество Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские поймали двух липовых сотрудников банка, на счету которых 15 жертв по всей России. Зарабатывала на обманах семейная пара. Изначально пойти на преступление решил мужчина, но вскоре он подговорил и свою сожительницу. Сами мошенники жили в Челябинской области, однако приговоры им вынесут в Приангарье. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Действуя согласно разработанной инструкции, путем случайного подбора абонентских номеров, они осуществляли звонки гражданам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, сообщали заведомо ложную информацию о несанкционированных попытках перевода денежных средств со счетов потерпевших и убеждали последних перевести денежные средства на «безопасные» счета, находившиеся в их распоряжении, - рассказали в ведомствах.

Так, за 8 месяцев пара украла больше 240 тысяч рублей у жителей Иркутской, Липецкой, Воронежской областей. Прокуратура направила материалы уголовного дела, возбужденного по статьям "Кража" и "Мошенничество", в Черемховский городской суд, где их рассмотрят по существу.

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