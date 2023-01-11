СК начал проверку после жалоб переселенных из аварийных домов жителей Братска Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи СК отреагировали на сообщения в СМИ о жалобах жителей Братска, переселенных из аварийного жилья в Падунском и Правобережном районах. По их словам, новые дома построены с нарушениями. Также оставляет желать лучшего состояние прилегающей территории. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), - рассказали в ведомстве.

Следователи выехали на место строительства. Также изучается необходимая документация, запланирован опрос застройщика. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Напомним, бордель под видом массажного салона накрыли в Чите. Девять девушек предоставляли интимные услуги за деньги. Хозяйкой незаконного бизнеса была 26-летняя женщина. Она и принимала на работу "персонал". К слову, двум работницам не было и 18 лет.