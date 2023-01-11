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НовостиОбщество11 января 2023 4:50

СК начал проверку после жалоб переселенных из аварийных домов жителей Братска

Следователи выехали на место строительства
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
СК начал проверку после жалоб переселенных из аварийных домов жителей Братска

СК начал проверку после жалоб переселенных из аварийных домов жителей Братска

Фото: СУ СКР по Иркутской области

Следователи СК отреагировали на сообщения в СМИ о жалобах жителей Братска, переселенных из аварийного жилья в Падунском и Правобережном районах. По их словам, новые дома построены с нарушениями. Также оставляет желать лучшего состояние прилегающей территории. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), - рассказали в ведомстве.

Следователи выехали на место строительства. Также изучается необходимая документация, запланирован опрос застройщика. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Напомним, бордель под видом массажного салона накрыли в Чите. Девять девушек предоставляли интимные услуги за деньги. Хозяйкой незаконного бизнеса была 26-летняя женщина. Она и принимала на работу "персонал". К слову, двум работницам не было и 18 лет.