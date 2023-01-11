Жители Иркутска продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Около 35 тысяч различных наименований гуманитарной помощи собрали в иркутском ресурсном центре МКУ «ГОРОД» с начала проведения спецоперации. В том числе продукты, медикаменты, одежда, батарейки, экипировка и другие необходимые мирным жителям и бойцам вещи, рассказали в пресс-службе администрации города.

- Большую помощь в подготовке гуманитарных грузов оказывают общественные организации, а также представители органов территориального общественного самоуправления. Активисты шьют и вяжут для бойцов, участвующих в специальной военной операции, привлекают к общему делу знакомых и соседей, – пояснила директор МКУ «ГОРОД» Ольга Уватова.

Еще один пункт принимает помощь на Центральном рынке. В преддверии Нового года горожане собрали 100 сладких подарков для детей и 48 литров меда. Также покупатели передавали консервы, теплые вещи, инструменты и лекарства.

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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

- Ресурсный центр МКУ «Город» расположен на ул. Франк-Каменецкого, д. 22.

Время работы: с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00. э

Телефон: 43-47-36.

- Пункт сбора гуманитарной помощи на Центральном рынке находится по адресу: ул. Чехова, д. 22, павильон № 22.

Время работы: с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.

Телефон: 8-950-102-43-50.