«Бросился на помощь раненому товарищу»: военный из Братска Дмитрий Клепов героически погиб под Херсоном. Фото: администрация Братска

Гвардии лейтенант Дмитрий Клепов отдал жизнь, пытаясь спасти раненого товарища во время боев на острове Белогрудый под Херсоном. Позиции российских войск накрыл артиллерийский огонь. Боец бросился к другу, но в этот момент противник дал второй залп… Он не дожил около месяца до своего 34-летия. В Братске мужчину ждали жена и двухмесячный сын.

- За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, нашего земляка представили к ордену Мужества, - рассказали о подвиге Дмитрия в пресс-службе администрации города, в котором он родился и вырос. Здесь будущий герой впервые пошел в школу, окончил политехнический колледж и был призван в армию. Вернувшись со срочной службы, парень стал студентом юридического факультета, одновременно устроившись на работу санитаром скорой. Навыки в оказании первой медицинской помощи часто пригождались ему в зоне спецоперации. Благодаря его самоотверженности была спасена не одна жизнь.

С мужчиной простились со всеми воинскими почестями. Фото: администрация Братска

- В ноябре 2015 года Дмитрий Клепов заключил контракт и отправился на военную службу в Севастополь, в легендарную 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты, - продолжают рассказывать в мэрии.

Одним из первых в марте прошлого года сибиряк отправился на защиту Донбасса. Заместитель командира десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона войсковой части 13140 по военно-политической работе Клепов участвовал в боях за Мариуполь и освобождении заложников нацбатальона на территории «Азовстали».

Дмитрия похоронили вместе с его однополчанином. Фото: администрация Братска

В последний путь Дмитрий и его однополчанина, командира стрелкового взвода, гвардии лейтенанта Алексея Куликова проводили с воинскими почестями на Аллее Славы кладбища «Кальфа» в Севастополе.

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