10-балльные пробки настигли водителей Иркутска вечером 11 января

Так выглядели дороги в Иркутске на 19 часов вечера. Фото: Из открытых источников

Вечером 11 января далеко не всем удалось оперативно добраться до дома с работы. Самая сложная ситуация сложилась на улицах Маяковского, Ленина, Степана Разина, Рабочая, 3-го Июля и Карла Маркса. Здесь водители стоят долго, движение почти замерло.

- Дорожные полицейские предупреждают об изменении погодных условий и напоминают водителям о правилах безопасного вождения при возникновении снежного наката. Необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров, - сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Кроме того, рядом со сквером Кирова произошло ДТП. Хотя на этом участке движение затруднено не так сильно, как на соседних дорогах. Основная причина проблем – сильный снегопад, о котором в региональном МЧС также предупреждали заранее.

Сообщалось, что все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Всего на улицах города должны трудиться около 1 тыс. дворников и не менее 100 единиц специализированной техники.