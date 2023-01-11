Дорожные службы Иркутска работают в усиленном режиме из-за снегопада 11 января Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Больше сотни спецмашин вышли этим утром на дороги Иркутска для борьбы с сугробами и наледью. При этом рабочий день у сотрудников дорожных служб начался еще ночью. Магистральные дороги разметали от снега и обрабатывали противогололедными на спусках, подъемах и поворотах. Как только в городе движение станет более свободным, техника вновь примется за уборку. Об этом сообщают в администрации областного центра.

– Все дорожные службы города переведены на усиленный режим работы, - рассказал исполняющий обязанности директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов. - Ночью во всех районах работали 29 комбинированных дорожных машин, 11 тракторных щеток, 13 погрузчиков, 14 самосвалов, 6 тротуароуборочных комплексов, 2 лаповых снегопогрузчика и 4 автогрейдера.

Уборка города ведется в круглосуточном режиме. К слову, местоположение спецтехники в реальном времени отображается на интерактивных картах. За прошедшие сутки из Иркутска вывезли 2160 тонн снега.

Напомним, десятибалльные пробки в Иркутске утром 11 января сковали большинство дорог. Осложняет ситуацию сильный снегопад и недостаточная видимость. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», больше всего заторов было на левом берегу. Самое крупное ДТП произошло на улице Байкальской. Там столкнулись шесть автомобилей и маршрутка. Пострадал один человек. Ему понадобилась помощь медиков. Инспекторы ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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