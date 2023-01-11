Пожар на лесоперерабатывающем комплексе в Усть-Илимске потушили

Пожарные сразу прибыли на вызов. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар на лесоперерабатывающем комплексе в Усть-Илимске был потушен в течение нескольких часов. На место происшествия прибыли 6 пожарных расчетов. Они смогли ликвидировать возгорание на площади около 1 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений горела кровля нескольких строений, расположенных вплотную друг к другу. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в министерстве.

Пожар могли бы потушить быстрее, но возникли непредвиденные сложности. Оказалось, что на территории предприятия нет источников наружного противопожарного водоснабжения.

Сообщение о пожаре поступило днем 11 января. О возгорании сообщили очевидцы, которые находились рядом. Они смогли оперативно оповестить городскую пожарно-спасательную службу. Специалисты тут же отправились на вызов.