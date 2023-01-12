65% месячной нормы осадков выпало во время снегопада в Иркутске 11-12 января Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Декабрь минувшего года в столице Приангарья превысил месячную норму осадков. Кажется, январь образца 2023 тоже не хочет от него отставать. Снегопад в Иркутске 11-12 января уже «подарил» горожанам 9 миллиметров осадков – это почти 65% месячной нормы за полутора суток. Данные КП-Иркутск передали в мэрии города со ссылкой на синоптиков Иркутского Гидрометцентра.

И, конечно, «достается» от таких даров природы и пешеходам, и автомобилистам, а коммунальщики переходят в это время на круглосуточный режим работы. Так этой ночью в Иркутске проводилась механизированная очистка магистральных улиц. Восемь десятков машин работали в ночные часы. Вывезено из города 900 тонн снега.

- В ночную смену вывели 35 комбинированных дорожных машин, 12 тракторных щеток, 13 погрузчиков, 12 самосвалов, 3 тротуароуборочных комплекса, лаповый и роторный снегопогрузчики, 3 автогрейдера, - поделились в администрации города Иркутска.

За ночь успели очистить дороги на одиннадцати улицах и тротуары на пятнадцати. Также магистрали обрабатывали от гололеда. Сегодня, 12 января, наведение порядка в городе продолжается. Рабочие трудятся в парках, скверах и в других общественных пространствах. Дворы и внутриквартальные проезды находятся в ведении управляющих компаний. Их в четверг чистит тысяча дворников.

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