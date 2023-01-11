Пробки в Иркутске утром 11 января оцениваются в 8 баллов. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Утро 11 января выдалось непростым для иркутян. Ранним сюрпризом стал снегопад. Все дороги замело, поэтому город захватили 10-балльные пробки, а где-то и не обошлось без массовых аварий. Многие опаздывали на работу. А чтобы хоть чуть-чуть разрядить обстановку, шутили в интернете:

- Снег выпал, значит ждем боулинг машин.

- Добрые люди, пропустите меня! Я домой хочу.

- Вот сижу в пробке и думаю - нужны ли мне эти права...

Больше всего «стоял» левый берег - Глазковский и Академический мосты, а в центре - улицы Декабрьских Событий, Седова, Карла Маркса. К обеду ситуация улучшилась, многие наконец добрались в офис, на учебу и по делам. Однако 5-балльные пробки все еще сохраняются на тех же местах.

Умеренный снег сегодня будет идти весь день. Фото: Виктория КУДАЕВА

Увы, не обошлось и без серьезных аварий. Так, массовое ДТП произошло на улице Байкальской в районе дома №190, где столкнулись семь машин, в том числе маршрутка №10. Пока известно, что только одному человеку понадобилась медицинская помощь. Также крупная авария произошла в Иркутском районе, пострадали шесть человек. В одном из автомобилей находился ребенок.

Сейчас на дорогах работает более 100 спецмашин и около одной тысячи дворников. Фото: администрация Иркутска.

И снег продолжает идти! Чего ждать от погоды дальше? И к чему готовиться?

- Умеренный снег сегодня будет идти весь день, - сообщила корреспонденту «КП»-Иркутск начальник Иркутского гидрометеорологического центра Юлия Янькова. - В течение дня его интенсивность будет меняться: от слабого к сильному. Также не прекратятся осадки и в ночь с 11 на 12 января. И только на утро 12 января снег отступит. На утро в областном центре выпало 2 мм снега, в Усольском и Слюдянском районах - 6-7 мм осадков.

Больше всего «стоит» левый берег: Глазковский и Академический мосты. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Пробки в Иркутске утром 11 января оцениваются в 8 баллов. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Снегопад накрыл не только Иркутск, но и область. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Сейчас на дорогах работает более 100 спецмашин и около тысячи дворников. Проспекты и тротуары посыпают тоннами противогололедных материалов. Федеральные дороги от снега расчищает 148 спецмашин.

Погода в последнее время стала совсем непредсказуемой. Так, 9 января ртутный столбик показывал +6 в Тайшете, а в Нижнеудинске вовсе прошел дождь. А впереди, после снегопада, Иркутскую область ожидает мороз - на севере столбик термометра опустится аж до -57 градусов! В областном центре, конечно, будет не настолько холодно, но тоже стоит достать все теплые вещи снова. Чего ждать от небесной канцелярии мы сообщали ранее.